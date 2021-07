HELPENDE HANDEN. Solidariteit in de kijker op dag van nationale rouw: Extra VTM NIEUWS en special ‘Helden van Hier’

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: “In de nasleep van de watersnood wil ook DPG Media zijn steentje bijdragen. Als mediabedrijf bereiken we heel snel veel mensen. Dat privilege willen we delen met alle helpende handen in Vlaanderen, groot en klein, om hen zo een extra duwtje in de rug te geven. Via de website van HLN brengen we een overzicht van alle hartverwarmende solidariteit. Bovendien zetten we onze hulpdiensten én de vrijwilligers extra in de kijker tijdens speciale uitzendingen op radio en televisie.”

Helpende Handen

HLN zet alle solidariteit van de voorbije dagen in de kijker op hln.be/helpendehanden. Iedereen komt er te weten welke acties in zijn regio lopen en hoe zijn steentje bij te dragen. Ook in de papieren krant ‘Het Laatste Nieuws’ worden alle verhalen van hulpverlening gebundeld onder de noemer ‘Helpende Handen’.

VTM NIEUWS bericht al de hele week vanuit het rampgebied en zal dit ook de komende dagen blijven doen. Morgen is er om 11.50 uur een extra nieuwsuitzending waarin ploegen van VTM NIEUWS over het hele land de dag van nationale rouw volgen.

Ook ‘De Morgen’ bericht over de watersnood en alle solidariteit daarrond. Dit weekend trok een ploeg van de krant eropuit om zelf de handen uit de mouwen te steken. Het verslag daarvan is te lezen in de krant van vandaag, maandag 19 juli.

Vandaag en morgen richten Qmusic en Joe de schijnwerpers op slachtoffers en vrijwilligers in de rubriek ‘Helpende Handen’. De hele dag door zijn er getuigenissen van hartverwarmende verbondenheid, hoop en veerkracht. Qmusic, Joe en Willy passen op de dag van de nationale rouw hun playlist aan en zullen om 12 uur een minuut stilte brengen om de dodelijke slachtoffers te gedenken.

Special ‘Helden van Hier: Helpende Handen’ bij VTM

Op de dag van nationale rouw zendt VTM om 20 uur de special ‘Helden van Hier: Helpende Handen’ uit. De special van de hand van productiehuis Geronimo volgt de immense solidariteit die losbarstte na de watersnood. ‘Helden van Hier’ volgt tientallen Vlamingen die elk op hun manier de inwoners in de getroffen gebieden in Wallonië te hulp snellen. De camera’s zijn ook mee aan boord bij brandweerkorpsen uit onder andere Oostkamp en Antwerpen, die vrijwillig komen helpen om huizen uit te ruimen.

De special zoomt onder andere in op het verhaal van Marie-Rose uit Dendermonde, die met een auto vol poetsspullen en eten naar Verviers trekt. Of dat van Yordy en zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in grote ruim- en poetsklussen. Samen met vier collega’s en een hoop zwaar poetsmateriaal begint hij in het zwaar getroffen Pepinster huizen schoon te maken. Zelfs vzw ‘Natte Pootjes’ zakt met een groep vrijwilligers af naar het rampgebied. Hun missie: zwerfdieren opsporen, vangen en proberen te herenigen met hun eigenaars. Of zoals Thierry, een getroffen bewoner, het mooi samenvat: “L’union fait la force. Tous ensemble.”

De special ‘Helden van Hier: Helpende Handen’ wordt gevolgd door de film Christopher Robin, een verhaal over vriendschap en er zijn voor elkaar. Dit betekent dat de tweede aflevering van ‘Waarheid, durven of doen’ een dagje opschuift.

Aangepaste programmatie VTM op dinsdag 20 juli: 11.50: Extra VTM NIEUWS 19.00: VTM NIEUWS 19:50: Het Weer 20.00: Helden van Hier: Helpende Handen 20.50: Film ‘Christopher Robin’ 22.50: De Omgekeerde Wereld 00.00: Telefacts Zomer