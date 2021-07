Helikopterbeelden tonen immense ravage na het verwoestende noodweer in Wallonië

OVERZICHT. Zij overleef­den overstro­min­gen niet. “Yannick wilde dochter redden, maar stroming was te sterk”

17 juli De officiële dodentol van de overstromingen in ons land loopt op. Stilaan krijgen die vreselijke cijfers ook een naam en een gezicht. Die van Yannick, Eric, Frédéric of Angelo, bijvoorbeeld. De oudste 62, de jongste amper 22. Yannick werd meegesleurd door het water van de Vesder toen hij op weg was om zijn dochter te gaan helpen, Frédéric werd opgeslokt door de Maas toen hij de verstopte afvoerpijp in zijn straat wilde vrijmaken.