Helft van de zelfstandigen zit er mentaal en financieel door, blijkt uit bevraging NSZ

Kortenberg Hele gemeente in de bres voor gezin dat alles kwijtraak­te in verwoesten­de brand: “Ze hebben het heel zwaar, we moeten wel iets doen”

20 november Het getroffen gezin dat donderdag alles kwijt raakte in een brand krijgt veel steun uit alle hoeken. Een inzamelactie is opgestart door de overburen van het gezin: Cindy Le Maire en dochter Lara Dekeyser. Op Facebook komen er enorm veel reacties van sympathisanten die het gezin zo goed mogelijk willen steunen. “Donaties, kleding, speelgoed, elektrische apparaten... alles is welkom bij mij en zorg ik ervoor dat dit bij het getroffen gezin komt”, vertelt Cindy.