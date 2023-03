Helft van de Vlamingen weegt te veel: “Minder dan 1 op de 3 weet dat je best elk halfuur eens beweegt”

Bruggeling Davy (34) eindelijk vrijgela­ten uit Mexicaanse cel “met zware criminelen”, familie reageert opgelucht

“Haal me hier zo snel mogelijk weg.” Dat zei Bruggeling Davy Vanderhaeghen (34) tegen zijn zus toen hij haar na drie dagen in een Mexicaanse cel eindelijk kon bereiken. Eerst werd hij beschuldigd van een autodiefstal, daarna van drugsfeiten en wildplassen en uiteindelijk zou hij weerspannig geweest zijn tegen de politie. Om maar te zeggen: de man heeft er drie bewogen dagen opzitten. Hij is weer op vrije voeten, maar “hij is heel emotioneel", zegt zijn familie.