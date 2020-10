Helft van de bevolking twijfelt nog over coronavaccin, blijkt uit Sciensano-enquête

“De ontevredenheid over de beperking van onze sociale contacten, is over het algemeen afgenomen. Slechts 35 procent van de respondenten voelt zich nog steeds onvoldoende sociaal gesteund", licht viroloog Steven Van Gucht toe. Ter vergelijking: in het begin van de eerste golf, in april, was het aantal mensen dat zich onvoldoende sociaal gesteund voelde bijna dubbel zoveel. In normale tijden gaat het om slechts 9 procent van de bevolking.

Meer angstgevoelens bij zorgpersoneel

Uit de enquête blijkt wel dat angstgevoelens opnieuw toenemen. “Tijdens de piek van de eerste golf in april gaf 23 procent van de mensen aan te kampen hebben met angstgevoelens. Deze zomer is dat aantal gezakt tot 16 procent, maar intussen geven opnieuw 18 procent van de mensen aan last te hebben angstgevoelens”, klinkt het. Het aantal mensen dat aangeeft te kampen hebben met depressieve gevoelens, blijft wel vergelijkbaar met de afgelopen maanden en bedraagt 15 procent.

Opvallend is wel dat het vooral mensen zijn die in de gezondheidssector werken, die aangeven dat ze sinds deze zomer meer last hebben van angstgevoelens en depressieve gevoelens.

41 procent houdt niet altijd rekening met afstandsregels

Hoewel de meeste mensen aangeven voldoende geïnformeerd te zijn over Covid-19 en het coronavirus, geeft de meerderheid aan dat hun kennis over de maatregelen de laatste maanden is afgenomen. “Er wordt ook algemeen minder rekening gehouden met de hygiëne- en afstandsregels. De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte, wordt minder opgevolgd dan voordien”, legt Van Gucht uit. Van alle respondenten geeft 23 procent aan de hygiënemaatregelen niet altijd te volgen, en maar liefst 41 procent houdt niet altijd rekening met de afstandsregels. Tijdens de eerste golf hield slechts 10 procent van de bevraagden geen rekening met die regels.

Twijfel over vaccinatie

Nog verontrustend is dat slechts de helft van de respondenten zich zeker wil laten vaccineren tegen Covid-19. Maar liefst 33 procent geeft aan het nog niet zeker te weten, en 17 procent zegt nu al zich niet te laten vaccineren. “Het zijn relatief meer jongeren, vrouwen en inwoners van Wallonië die aangeven dat ze twijfelen”, legt Van Gucht uit. “Een van de belangrijkste redenen waarom mensen twijfelen om zich te laten vaccineren tegen het virus, is de angst voor bijwerkingen. Deze mensen hebben vaak ook een negatief persoonlijk standpunt ten opzichte van vaccinatie in het algemeen. Het gaat ook vaak om mensen met weinig vertrouwen in de overheid of wetenschappelijke instellingen.”

Volgens Van Gucht zullen huisartsen een cruciale rol spelen in het vertrouwen in het toekomstige vaccin , omdat veel mensen het advies van de huisarts over al dan vaccineren afwachten.