Helft van de Belgen wil volgens peiling op 61 jaar met pensioen

Zo is het om te leven van een schamel pensioen: “Een taartje kopen in de supermarkt? Dat kan ik niet”

18 oktober De laagste pensioenen optrekken “richting 1.500 euro”. Dat is de ambitie van de nieuwe regering. Wat het nieuwe pensioen voor hen zal betekenen, is nog niet duidelijk. Maar dat het moeilijk is om met hun huidig pensioen rond te komen, dat weten deze vijf getuigen in De Morgen zeker wel.