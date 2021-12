Helft ouders weigert kind te laten vaccineren

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne In januari alle hens aan dek in Vaxpo: 49.300 booster­prik­ken in maand tijd

290 uur vaccineren in een maand tijd. Die uitdaging wacht Vaxpo in Kortrijk. Het vaccinatiecentrum breidt in januari de lijnen en openingsuren uit en is dan zeven dagen op zeven open. Om zo alles samen tot 49.300 boosterprikken te kunnen zetten. “We zijn nog op zoek naar extra medisch personeel, want we hebben niet veel reserve nu”, zegt Vaxpo-coördinator Hilde Verschaeve. De openingsuren worden uitgebreid.

17 december