Helft Lidl-winkels blijft dicht wegens staking tegen hoge werkdruk

Gouverneur Luik: “Er zijn geen fouten gemaakt bij aanpak van overstro­min­gen”

15 oktober “Iedereen heeft het maximum gedaan met de middelen die er waren. Ik zie geen fouten. Er zijn misschien kleine vergissingen gemaakt, zoals het leger naar het ene dorp sturen in plaats van naar het andere. Maar ik zie geen fouten van organisatie of beheer bij mijn diensten.” Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik gezegd tijdens de langverwachte hoorzitting voor de parlementaire onderzoekscommissie over de overstromingen. De gouverneur zelf was niet in het land tijdens de overstromingen, dus was het vooral zijn plaatsvervangster, Catherine Delcourt, die de operatie in handen had: “We stonden machteloos”.