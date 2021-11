Helft Europese arbeiders lijdt aan langdurige spier- en beenderklachten

Huiszoekin­gen in militaire kazernes en privéwonin­gen: “Om na te gaan of men bezig is met aanzetten tot rechtsex­tre­mis­me en terrorisme”

De federale politie heeft huiszoekingen uitgevoerd in drie militaire kazernes en acht privéwoningen. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De operatie kadert in een actie tegen het aanzetten tot extreemrechts terrorisme en is een uitloper van het onderzoek naar Jürgen Conings.

3 november