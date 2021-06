Helft alle Vlaamse waterlopen heeft alarmerend hoge PFOS-waarde

Livios Wil je dat je nieuwbouw het verande­rend klimaat aankan? Hou hier rekening mee

21 juni Isoleren tegen de koude is evident, onze woning beschermen tegen oververhitting is dat nog lang niet. Nochtans zou het dat wel moeten zijn, nu hittegolven en extreme temperaturen eerder regel dan uitzondering zijn. Hoe moeten we de woningen van morgen ontwerpen? Bouwsite Livios geeft vier tips.