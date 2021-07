Helft agenten van interventieploeg Brussel-Zuid meldt zich ziek uit protest

De Landsheer zegt de agenten te begrijpen. "Het is een moeilijk jaar geweest, met alle gezondheidsmaatregelen die moesten worden afgedwongen tijdens en na de lockdown, de Europese en de NAVO-top, het EK... We zitten ook in een jaar van verandering en reorganisatie. In werkgroepen was voorgesteld om shifts van 12 uur te doen in plaats van 10 uur, waardoor (de agenten) meer dagen thuis zijn. Van de 200 mensen die op de interventiediensten werkten, was tweederde voor en een derde tegen. We zijn de mening van de meerderheid gevolgd en hebben dit dienstschema op 1 april geïmplementeerd".