‘Heldenbossen’: meer dan 17.000 nieuwe bomen ter ere van de zorghelden van deze coronacrisis

Tweede lockdown doet ons opnieuw meer wandelen: zo houdt u het corona­proof én verstoort u natuur niet

6 november Nu we opnieuw in lockdown zitten en er buitenshuis weinig te beleven valt, gaan we talrijker dan ooit in de natuur wandelen. Natuurpunt registreert 30 procent meer bezoekers in natuurgebieden dan vorig jaar. Dat leidt soms tot samenscholingen waarbij de afstandsregel overtreden wordt. Maar het kan altijd en overal veilig en gezond.