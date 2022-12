Held van de zorg en intensivist Jasperina Dubois (47) nomineert vrijwilligers die Oekraïense vluchtelingen in huis namen voor ‘Belg van het Jaar’

“Mag het ook een groep zijn, zoals wij vorig jaar? In dat geval: de landgenoten die Oekraïense vluchtelingen in huis namen. Niet enkele dagen of weken maar maandenlang één van uw meest kostbare bezittingen - tijd - belangeloos spenderen aan een ander: daarvoor neem ik mijn petje af. Ondanks alle onzekerheden vandaag zorgde hun inzet voor het sprankeltje hoop dat alles uiteindelijk goedkomt. Ook ik had genoeg plaats, maar geen tijd, een collega en vrienden van mijn ouders deden het wel. Zij zagen hun inwoner net vertrekken naar een eigen appartement. Tomeloze bewondering heb ik ervoor. Net als ik had voor Caroline Pauwels, de VUB-rector die eerder dit jaar overleed. Ik ontmoette haar nooit, maar vond het geweldig inspirerend hoe zij in het leven stond, met haar ziekte omging en naar inclusiviteit streefde.”

“Die boodschap van hoop komt goed overeen met hoe mijn collega’s en ik terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we rechtkrabbelen na de storm, na twee jaar hollen van crisis naar crisis. Als eerste eindigen in jullie top 100 vorig jaar was een erkenning voor al onze extra inspanningen, ook al blijven we de naweeën voelen. Door het personeelstekort zijn nog steeds heel wat bedden gesloten. Maar ik trof zonet de planning aan van dezelfde periode vorig jaar en het lijkt al een eeuwigheid geleden dat we operaties moesten uitstellen en met bedden moesten schuiven, een teken dat het al lange tijd opnieuw goed gaat, dankzij de brede vaccinatiegraad. Niet dat we daar zomaar vanuit durfden gaan: Covid had ons al zo vaak verrast, veel collega’s vroegen zich af of het ooit nog goed zou komen. Pas tegen de lente en zomer merkten we hoe weinig impact de hoge besmettingscijfers nog hadden op onze afdeling in Jessa. Sindsdien keerde het enthousiasme op de werkvloer terug en kunnen we eindelijk opnieuw nadenken over hoe we nog beter voor onze patiënten én personeel kunnen zorgen. En hoe we in onze vrije tijd weer theater, musea en restaurants in onze agenda’s kunnen zetten. Ik had een crisis nodig om in te zien hoe belangrijk die kleine dingen zijn. Kerst vieren zonder zelftests: ik kijk ernaar uit.”