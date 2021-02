Heisa over vergoeding voor vaccineerders: “Sommigen laten hiervoor wel hun betaald werk staan”

De 94 Vlaamse vaccinatiecentra moeten tegen eind deze week helemaal operationeel zijn. Maar in een aantal is onenigheid ontstaan over de vergoeding voor de vaccineerders. Nochtans waren er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt. Met het RIZIV is overeengekomen dat die betaald zullen worden per gezette spuit. Ze worden geacht 20 spuiten per uur te zetten, waardoor die vergoeding neerkomt op 47,25 euro per uur.