Heisa over slide aan HOGENT: “Wat als je vaccin echt niet wil? Dan gaat jouw stage niet door”

“Geef onze prik maar aan de jeugd”: bekende volwasse­nen vragen jongeren te erkennen als ‘essentiële groep’

10:47 ‘Wij willen onze plaats afstaan aan de jongeren.’ Dat schrijven Sara Vercauteren (Bepublic) en Heidi De Pauw (Child Focus) in een opmerkelijke open brief. “Wij hebben al veel kunnen genieten van het leven. Bij vaccinaties of versoepelingen mag er nu eerst aan de 16- tot 25-jarigen gedacht worden. Zij moeten erkend worden als essentiële groep.” Van Sam De Bruyn tot Peter Adriaenssens: de brief is ondertussen ondertekend door tal van ‘betrokken volwassenen’ uit diverse sectoren. “We begrijpen jullie, jongeren. En net zoals jullie op de bus jullie plaats afstaan voor ouderen, zijn wij nu bereid om onze plaats af te staan voor jullie.”