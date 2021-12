Heet iemand die u kent Noah of Olivia? Dan behoren zij tot de populairste babynamen in Vlaanderen

De Haan Schattige witte zeehonden­pup kruipt over zeedijk in De Haan: “Wellicht op zoek naar zijn moeder”

Sea Life Blankenberge ontfermt zich momenteel over een schattige pup van een grijze zeehond, amper twee à drie weken oud. Het dier met witte vacht kroop donderdagavond over de zeedijk in De Haan en daalde af richting de parking aan het Christianaplein. “Wellicht was hij op zoek naar zijn moeder. Hopelijk leert hij nu snel vaste voeding eten”, zegt verzorgster Dali De Meester van Sea Life.

26 december