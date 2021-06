Heel wat vaccintwijfelaars kiezen toch voor prik: “Sensibilisering heeft effect gehad”

In ons land hebben nu al ruim 7 op de 10 volwassenen minstens 1 coronavaccin gekregen, maar nog positiever is dat ook de groep mensen die twijfelden overstag gaat om zich te laten inenten. Van de mensen die in april nog niet zeker waren of ze zich wilden laten vaccineren, zijn nu bijna 8 op de 10 overstag gegaan.

Zelfs de echte vaccinweigeraars zijn zich in de voorbije maanden anders gaan opstellen, zo schrijft VRT NWS nog. Bijna de helft van die oorspronkelijk weigerachtige groep heeft zich al laten inenten.

Zo’n 73 procent van de -35-jarigen zegt een vaccin te zullen aanvaarden. “Als we de totale steekproef bekijken, komen we aan 82 procent van de -35-jarigen die ofwel al gevaccineerd zijn of erg bereid is tot vaccinatie. De positieve evolutie die we zagen bij de oudere volwassenen zet zich verder bij de jongvolwassenen”, klinkt het.

Quote Je ziet het percentage vaccintwij­fe­laars gaandeweg afnemen. Dat is een goede evolutie, maar ook begrijpe­lijk Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen)

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) had de evolutie al opgemerkt in de tweewekelijkse corona-enquête. “Je ziet het percentage vaccintwijfelaars gaandeweg afnemen. Dat is een goede evolutie, maar ook begrijpelijk. Een aantal mensen heeft een tijd met vragen gezeten. Dan is er een heleboel sensibilisering en informatie gekomen door de deelstaten en dat heeft een effect gehad.”