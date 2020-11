Heel wat steden organiseren koopzondagen, stewards en politie moeten alles in goede banen leiden

Net voor het ingaan van de tweede lockdown, zorgden juist die koopzondagen op sommige plaatsen voor een grote drukte. Virologen en experts vinden het dan ook geen goed idee om er in december opnieuw te organiseren. Toch geven zo goed als alle steden en gemeenten die bevraagd werden door VTM Nieuws aan dat de koopzondagen zullen doorgaan, al zal dat gebeuren zonder acties en straatanimatie.



Onder meer in Leuven is dat het geval. Volgens Johan Geleyns, schepen van Handel in de stad Leuven, zorgen de koopzondagen juist voor extra spreiding van de shoppers. “Er zullen ook heel wat stewards aanwezig zijn, die wachtrijen zullen ordenen en mensen zullen wijzen op de looprichting en dergelijke”, klinkt het. De politie zal bovendien extra patrouilleren om de naleving van de coronarichtlijnen te handhaven.



In Gent werden deze morgen tijdens een overleg tussen stadsbestuur en winkeliers verschillende afspraken gemaakt om het winkelen veilig te laten verlopen. “We gaan er alles aan doen om dat op een veilige manier te organiseren”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “In het weekend zullen we werken met sluizen om de capaciteit te monitoren en indien nodig te beperken. Op drukke momenten kunnen de straten afgesloten worden”, klinkt het. “We nemen als stad onze verantwoordelijkheid, maar vragen hetzelfde van winkeliers en klanten.” Ook in Gent worden stewards en politiepatrouilles ingezet om alles in goede banen te leiden. De stad bekijkt ook nog of de openingsuren van de winkels kunnen worden uitgebreid om klanten extra te spreiden.