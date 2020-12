Heel wat nieuwe trajectcontroles op komst, maar zullen ze ook werken? “Na twee jaar is systeem nog altijd niet klaar”

In september bleek nog dat een groot aantal trajectcontroles niet werkt in Vlaanderen. Van de 215 trajectcontroles die eind die maand geïnstalleerd zouden zijn, zouden er maar liefst 137 niet werken . Ook nu worden er nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen aangekondigd, maar is het niet zeker dat die meteen functioneel zullen zijn.

“Dat AMS-systeem is in beheer bij de federale politie en dus federale overheid. Normaal zou het systeem klaar zijn midden 2019. Nu zijn we eind 2020 en is het nog altijd niet klaar. Ik heb al regelmatig contact opgenomen met de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V), die mij had beloofd dat het tegen eind 2020 klaar zou zijn. Vandaag stellen we vast dat dat nog altijd niet het geval is. Ik heb overleg aangevraagd en verschillende brieven aangeschreven aan huidig minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden met opnieuw de vraag om er werk van te maken. We investeren veel in verkeersveiligheid, maar het dataverhaal moet ook kloppen.”