Dilbeek Man (55) sterft bij home invasion in Dilbeek, ook 75-jarige moeder zwaarge­wond

2 juli Bij een overval vannacht in Dilbeek is een man van 55 jaar om het leven gekomen. Omstreeks 4 uur trof de politie in Dilbeek het levenloze lichaam van de 55-jarige man aan in zijn woning in de Hoogveldlaan in Dilbeek.