Heel wat bussen en trams van De Lijn rijden ondanks staking

Cathérine Moerkerke praat met beste vriend van overleden YouTuber Kastiop: "Ik ben blij dat hij afscheid heeft kunnen nemen, al wist ik het zelf niet"

28 december De beste vriend van de bekende Vlaamse YouTuber Kastiop, die dit jaar uit het leven stapte, blikt in een emotioneel interview terug op 2020. Dries had Kastiop op de dag van zijn dood nog gesproken. “Hij heeft afscheid van mij genomen, maar ik wist het nog niet, toen”, vertelt hij in een interview met VTM NIEUWS-journaliste Cathérine Moerkerke (43).