Heel Vlaanderen krijgt centra om familiaal geweld te bestrijden

Pelt Zeven pv’s, maar toch kon hij zijn gezin uitmoorden: “Anela kon niet meer met zijn psychoses overweg. Sead was zot in zijn hoofd”

Maar liefst zeven pv’s werden opgesteld tegen Sead Osmanovic (39) voor huiselijk geweld. Tot tweemaal toe kon de psychotische man gecolloqueerd worden, maar evenveel keer gebeurde dat niet. Met gruwelijke gevolgen van dien: Osmanovic vermoordde zijn kinderen en ex-vrouw Anela Alic (31) met een mes in hun appartement in Pelt, en pleegde nadien zelfmoord. “Al zo vaak belden we de politie. Maar nu is het te laat”, getuigt zus Fehima Alic. Ze vertelt over hoe ze deze tikkende tijdbom al langer voelde aankomen.

7 februari