“Heel teleurstellende” resultaten voor Curevac-vaccin, maar geen vertraging in Belgische vaccinatiecampagne

Opnieuw meer dan 30 graden vandaag, maar ook kans op onweer met uitzonder­lij­ke supercel­len: “Felste onweersbui­en die er bestaan”

10:42 Het is vanochtend wisselend bewolkt met vooral over de westelijke landshelft kans op onweersbuien. In het oosten verwacht het KMI de breedste opklaringen en blijft het mogelijk de hele dag droog met temperaturen boven de 30 graden. In de late namiddag neemt overal de kans op enkele zware onweersbuien toe vanaf de Franse grens. Het noodnummer 1722 is opnieuw geactiveerd voor niet-levensbedreigende noodsituaties.