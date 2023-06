Heeft u een vraag voor Georges Louis-Bouchez (MR)? Stel ze hier

Nationale Bank trekt opnieuw aan alarmbel over onze begroting en concurren­tie­kracht: “We vliegen met maar één motor”

De Nationale Bank (NBB) trekt nog maar eens aan de alarmbel over het begrotingstekort en de dalende concurrentiekracht. “We vliegen met maar één motor in plaats van twee, wat ons kwetsbaar maakt”, zei gouverneur Pierre Wunsch vandaag bij de presentatie van de lenteprognoses van de bank. Wunsch vertelde ook dat de Nationale Bank zich buigt over een nieuw voorstel voor een hogere spaarrente.