Heeft u een vraag over de pensioenhervorming? Stel ze hier

Inkijk in de illegale ravescène, waar alles draait rond geheimhou­ding: “Eerst zetten we onze geluids­muur neer, pas dan verzenden we de sms met onze locatie”

Hoewel de illegale raveparty’s afgelopen nacht en ochtend in Oud-Heverlee en Wuustwezel vrij vlug konden worden stilgelegd, wacht onze autoriteiten nog een warme zomer. Met intussen tientallen zogeheten ‘soundsystems’ - of collectieven die elk weekend wel een feestje op een afgelegen of verlaten plek organiseren - bloeit de Belgische ravescène als nooit tevoren: “Niemand doet dat omdat het illegaal is, we doen dat omdat het niet anders kan.”