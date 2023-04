Heeft staatssecretaris Schlitz (Ecolo) gelogen tegen het parlement? N-VA: “Ze is elke geloofwaardigheid kwijt”

België haalde EU-doel voor gasbespa­ring niet

België is er net niet in geslaagd om in de voorbije koude maanden een besparing van 15 procent te realiseren op het gasverbruik, de doelstelling die de EU had gesteld om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.