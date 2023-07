Heeft minister-president Jambon (N-VA) gelogen in het parlement? “Hij liegt of weet het niet: allebei zijn problematisch”

UPDATEDe adviseur die voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de havendossiers doet, bleef twee jaar lang op de loonlijst van de haven van Antwerpen staan. Dat staat vandaag in ‘Het Nieuwsblad’. Volgens de krant heeft de minister-president daarover ook gelogen in het parlement. Oppositiepartij Groen wil Jambon op het matje roepen: “In de pers iets anders zeggen dan in het parlement, daar bestaat een woord voor. Liegen.”

“Ja, op mijn kabinet werkt een adviseur die gedetacheerd is vanuit de haven van Antwerpen. En nee, dat is geen probleem.” Die boodschap gaf de minister-president eind mei in het Vlaams Parlement. “Ik zie hier geen belangen­conflict”. Jambon had daarover vragen gekregen in de nasleep van de bpost-affaire rond federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen).

Uit mailverkeer en documenten die de krant kon inkijken, zou blijken dat er op zijn minst sprake is van de schijn van belangenvermenging. Zo vertegenwoordigt de adviseur ­Jambon op interkabinettenwerkgroepen, waarin de beslissingen over het haven­beleid vallen. De afspraak is wel dat hij de vergaderzaal verlaat zodra het over de financiering van de havens gaat.

Geen sprake van belangen­ver­men­ging Woordvoerder Jan Jambon

Jambon heeft ook altijd beweerd dat de man voor 40 procent in dienst was op zijn kabinet. In het parlementair ­debat eind mei herhaalde hij dat nog eens. Maar volgens ‘Het Nieuwsblad’ werd dat oorspronkelijk voorziene bedrag gehalveerd naar 20 procent.

Volgens de woordvoerder van Jambon is dit niet te vergelijken met De Sutter en bpost, al is het maar omdat de haven niet beursgenoteerd is, zoals bpost. “Hier is geen sprake van belangenvermenging. Het gaat om een tijdelijke detachering, zodat we expertise in huis hebben om complexe dossiers zoals de situatie rond Doel aan te pakken.”

We hebben een minister-president die liegt in het parlement of die al twee jaar niet weet wat zijn cabine­tards uitsteken Jeremie Vaneeckhout, Groen-covoorzitter

Oppositiepartij Groen wil de minister-president hierover deze week in het parlement aan de tand voelen. “Is het nu 40 procent of 20 procent?”, reageert fractieleidster Mieke Schauvliege op Twitter. “In de pers iets anders zeggen dan in het parlement, daar bestaat een woord voor. Liegen.” Ook haar partijvoorzitter Jeremie Vaneeckhout is scherp. “We hebben een minister-president die liegt in het Vlaams parlement of die al twee jaar niet weet wat zijn cabinetards uitsteken. Allebei zijn ze problematisch.”

