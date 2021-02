Heeft het nog wel nut om winkelkarren en deurklinken te ontsmetten?

Gent Bestuurder botst tegen auto in Gent, verkeers­bord in voordeur gekatapul­teerd: “Ik geloofde mijn ogen niet toen ik in de gang kwam”

12:05 Op de Rooigemlaan in Gent is woensdagavond een auto uit de bocht gevlogen met heel wat brokken tot gevolg. Een bestuurder die uit Koningsdal kwam gereden, verloor bij het opdraaien van de Rooigemlaan de controle over het stuur en reed een verkeersbord en twee auto’s aan. Het verkeersbord vernielde op zijn beurt een deur. De bestuurder werd lichtgewond weggebracht naar het ziekenhuis.