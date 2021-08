Heeft chimpansee Chita liefdesverdriet, nu zijn ‘vaste vriendin’ geen nauw contact meer mag zoeken? “Een soort van gemis zal hij zeker voelen”

Kinepolis draait binnenkort Netflix­films in Belgische zalen

19 augustus Kinepolis gaat binnenkort films van streamingdiensten zoals Netflix op het grote scherm vertonen in België. De Belgische bioscoopketen bereikte daarvoor akkoorden in nagenoeg alle landen waar hij actief is, zei CEO Eddy Duquenne donderdag bij de toelichting van de halfjaarresultaten van Kinepolis.