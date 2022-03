Heeft bestuurder Strépy lachgas gebruikt? Lege capsule gevonden in wagen die dodelijk ongeval veroorzaakte

In de wagen van Paolo F. (34), de bestuurder die betrokken was bij het tragische ongeval in Strépy-Bracquegnies, werd een lege lachgascapsule gevonden. Dat schrijft Sudinfo en werd ook aan onze redactie bevestigd. De capsule lag aan de passagierszijde van het voertuig, “maar dat wil niks zeggen”, zegt de advocaat van de passagier. “We moeten wachten op de resultaten van de bloedonderzoek.”

Wie heeft het lachgas gebruikt? Dat is de vraag waar de speurders een antwoord moet op vinden in het onderzoek rond het tragische ongeval in Strépy-Bracquegnies waarbij zes mensen om het leven kwamen. Bij het doorzoeken van de wagen vonden de speurders een lege lachgascapsule, ze lag aan de passagierszijde. “Het feit dat de capsule daar gevonden werd, wil niks zeggen”, zegt Nasredine Benzarfa, de advocaat van passagier Antonino F. “Wie weet wie of wanneer dat gebruikt is? Mijn cliënt heeft al verklaringen afgelegd, waarin hij duidelijk zegt dat hij geen hard- of softdrugs gebruikt.” De advocaat vraagt om daarom geen voorbarige conclusies te trekken. “Het is afwachten op de resultaten van het bloedonderzoek, die zullen uitsluitsel geven”, voegt hij toe.

De resultaten van het bloedonderzoek zouden normaalgezien de komende dagen bekend moeten worden. Maar wat wel al vaststaat: zowel de bestuurder als de passagier was onder invloed. De bestuurder had met 0,67 promille het minst van de twee gedronken. Dat is net boven de toegestane grens van 0,5 promille. De passagier had 0,8 promille alcohol in zijn bloed. De speekseltest voor drugs zou bij beide verdachten negatief zijn. De analyse van hun bloedonderzoek zal nu de doorslag moeten geven. Waren ze onder invloed van medicijnen, drugs of is er daadwerkelijk lachgas teruggevonden in het bloed van de bestuurder?

Het gebruik van lachgas is gevaarlijk en kan zorgen voor neurologische schade. “Door lachgas te inhaleren, ontstaat er een kortstondige euforische roes van enkele seconden tot een minuut, die dikwijls gepaard gaat met lach- of giechelbuien”, zei toxicoloog Sarah Wille van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie eerder in onze krant. “Maar het verslechtert tegelijk ook het zicht, er treedt duizeligheid op en het evenwicht vermindert. Lachgas zorgt verder voor zuurstofgebrek en een vitamine B12-tekort met aantasting van de zenuwbanen. Een gebrek aan fijne motoriek en zelfs verlamming zijn daar voorbeelden van.”

De verkeersveiligheidsorganisatie Vias waarschuwde al eerder voor het fenomeen van lachgasgebruik achter het stuur: “Wat zorgt dat lachgas simpelweg een gevaar inhoudt op de weg”, zei woordvoerder Stef Willems. “Het versuft de bestuurder na gebruik en zorgt voor een vertraging in reactie. Net zoals bij het effect van cannabis. Dat kan levensgevaarlijk zijn en moet dringend worden gestopt.”

Het is niet zo evident om vast te stellen of iemand lachgas heeft gebruikt, zegt Tom Evenepoel van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. “Het is een heel vluchtige stof die heel snel uit je lichaam verdwijnt.”

