Hebben we piek coronagolf nu bereikt? En mogen we nog altijd dromen van versoepelingen in mei? Geert Molenberghs geeft antwoord

Waar het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land gisteren nog 1 procent zakte, was dat vandaag al 6 procent. Ligt de piek van deze golf achter ons?

“Daar lijkt het op. We gaan in de richting van -10 procent en dat is een sterkere daling dan we in lange tijd gezien hebben. We moeten wel een slag om de arm houden. In vakantieperiodes wordt er altijd iets minder getest en vind je ook minder gevallen. Vorige week werd er in Vlaanderen ook al geen les meer gegeven en dat betekent dat de systematische testing van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) op een lager pitje kwam te staan. Daarom wordt er ook naar de positiviteitsratio’s gekeken. En die laten nog niet echt een dalende trend zien. We hopen wel dat die zal komen. Met andere woorden: de signalen zijn gunstig, maar voorzichtig gunstig. We hopen dat het een aanmoediging is om nog even door te bijten. Als we onze contacten nog even beperken, zullen we in staat zijn om de cijfers behoorlijk te doen dalen.”