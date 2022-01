Hebben hun beelden het weerbericht gehaald? Deze mensen zitten elke avond op het puntje van hun stoel: “Je naam zien op tv, dat blijft kicken”

Hoge Gezond­heids­raad buigt zich over vierde prik voor meest kwetsbaren

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft vrijdag, op de persbriefing van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, aangekondigd dat hij het advies van de Hoge Gezondheidsraad zal vragen over een vierde prik voor personen met onderliggende aandoeningen en bewoners van woonzorgcentra. Daarnaast moet de Gezondheidsraad zich ook buigen over een eventuele booster voor jongeren tussen 12 en 17 jaar.

7 januari