Heb jij jouw stookoliecheque al aangevraagd? FOD Economie ontving al 400.000 aanvragen

De stookoliecheque - of verwarmingstoelage - werd door de federale regering ingevoerd in het kader van de hoge energieprijzen. Gezinnen die huisbrandolie of propaan in bulk aankopen om hun woning te verwarmen, kunnen eenmalig zo’n toelage aanvragen. Die was eerst vastgesteld op 225 euro, maar de regering trok dat bedrag vorige week, in het kader van haar akkoord over extra energiesteun voor gezinnen, op naar 300 euro.