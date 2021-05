HBO5-verpleegkundigen eisen duidelijkheid omtrent beroep

Wie verpleegkundige wil worden, kan dat in Vlaanderen op twee manieren doen: enerzijds met een bacheloropleiding van vier jaar in een hogeschool, en anderzijds met een HBO5-opleiding van drie jaar in het secundair onderwijs. Beide groepen krijgen een visum van de Vlaamse gemeenschap om als verpleegkundige aan de slag te gaan, al zijn er wel verschillen in verantwoordelijkheden en taken.

Door een verstrenging van de Europese richtlijnen dreigen HBO5-verpleegkundigen hun visum nu te verliezen. Daarom roept BFHBOV op tot een wezenlijke investering in de opleiding om die zo conform de Europese vereisten te maken. “Gezien de huidige evoluties binnen het zorglandschap is dat niet meer dan logisch en noodzakelijk”, zegt Bart Valcke, voorzitter van de beroepsvereniging. Bovendien is dit mogelijk zonder gebruik te moeten maken van bijkomende middelen, klinkt het.

Volgens de organisatie speelt Vlaanderen met het idee om een nieuwe HBO5-zorgopleiding in te richten. Die zou dan de huidige HBO5-verpleegkunde moeten vervangen. Maar, klinkt het, momenteel is 42 procent van de actieve verpleegkundigen een HBO5-verpleegkundige. “Dit kunnen de bachelorverpleegkundigen in de toekomst nooit opvangen. Het tekort aan effectieve verpleegkundige handen aan het ‘bed’ binnen alle sectoren zal tot ongekende schrijnende toestanden leiden”, aldus BFHBOV.

Daarom eist de beroepsvereniging zekerheid omtrent het beroep van verpleegkundige en structurele investeringen van de Vlaamse overheid. “Recente ervaring leert ook dat investeren in de zorg meer dan cruciaal is. Een kwalitatieve opleiding Verpleegkunde (HBO5 en bachelor) is hiervoor een logische, noodzakelijke startbasis”, besluit de organisatie.