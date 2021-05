Havermelk is hip dankzij deze zingende CEO

“Wow, no cow. No, no, no. Wow, no cow...” Wippend op z’n stoeltje, achter een keyboard in een akker haver geeft Toni Petersson (53) het beste van zichzelf. Nou ja, ‘het beste’, daarover valt de discussiëren. Maar dat je ballen aan je lijf nodig hebt om met zo’n irritante reclamejingle een plekje te kopen in het duurst betaalde reclameblok ter wereld - dat van de Amerikaanse Super Bowl - staat buiten kijf. Petersson kan het alvast geen bal schelen dat zijn toonvastheid te betwisten valt: het was tijdens die sportieve avond dat zijn havermelk in het hoofd van de Amerikanen was blijven hangen. En da’s al het halve werk. Dat zijn oorwurm - door Fox News bestempeld als een van de slechtste Super Bowl-reclames ooit - de menigte ook instant om een brik melk deed hollen? Het gebeurde echt. Petersson had Oatly in één ruk in Amerika gelanceerd. De FOMO- de fear of missing out- was ginder zo groot dat er in 2018 zelfs een heus havermelktekort ontstond en pakken Oatly voor meer dan 200 dollar verpatst werden op Amazon.