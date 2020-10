Hartverwarmend: in één week tijd al meer dan 5.000 mensen kandidaat om te helpen in de zorg

Roep om lockdown klinkt steeds luider bij experten: “We voorzien de allererg­ste catastrofe die het land ooit gekend heeft”

10:47 Dirk Devroey – professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB – roept samen met nog een heel aantal andere experten op om alsnog een lockdown in te voeren in ons land. “Vandaag worden alle records gebroken”, zegt hij. “Zonder lockdown gaan we regelrecht naar een meltdown. We voorzien de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft.”