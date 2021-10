Hartverwarmend: Béline (21) gaf al 300 honden, katten en andere dieren nieuwe thuis na overstromingen

“Ik wilde een non-profitorganisatie oprichten waarbij vrijwilligers het hart op de juiste plaats hebben en altijd beschikbaar zijn om dieren te redden”, vertelt Béline aan RTL Info. Twee jaar geleden werkte de jonge vrouw nog bij een andere vereniging, maar stiekem droomde ze ervan om haar eigen organisatie te starten. “Ik had een hond opgehaald en ik kreeg te horen dat er geen middelen waren om voor het dier te zorgen. Ik dacht toen: ‘Jammer, ik zal mijn eigen organisatie wel oprichten’. Al mijn woede heb ik toen daarin gestopt.”

De twintiger uit Wezembeek-Oppem maakte een Facebookgroep aan die almaar groter werd. “Mensen voegden elkaar toe. Ze waren enthousiast over het werk dat ik doe. Uiteindelijk kwam ik op het idee om een vzw op te richten.”

Volledig scherm Béline zet alles op alles om het juiste pleeggezin te vinden voor de dieren die bij haar terechtkomen. © RV

Overstromingen

Tijdens de overstromingen afgelopen zomer in ons land stond Béline klaar om dieren te redden. Ze ging bijvoorbeeld naar de Méry-camping in Tilff. “Het was twee uur ‘s nachts en ik zag een bericht op Facebook waarin stond dat drie honden vastzaten op een camping. Ik heb geen moment geaarzeld”, aldus Béline. Samen met een vriend die een bedrijf runt met kajaks en paddle boards trok ze naar de plek.

“Het was een shock toen we op de camping aankwamen. Alles stond onder water", vertelt Béline. “We hebben drie honden aangetroffen en na enkele uren hebben we ook hun baasjes gevonden. Daarna doorzochten we huizen. We hebben veel katten gered. Het ging vaak om zwerfkatten die eten kregen van de lokale bevolking. Ze zijn het gewoon om uit de hand van mensen te eten. Zonder mensen redden ze het niet.” Béline kreeg ook een hond, genaamd Tommy, toevertrouwd van wie het baasje was gestorven bij de overstromingen.

Volledig scherm Het baasje van dit hondje stierf bij de overstromingen in ons land. © RV

Juiste pleeggezin

De jonge vrouw verzorgt de dieren en zoekt naar een warme thuis voor hen. “De gezinnen verwelkomen het dier voor onbepaalde tijd. Dat kan gaan over een periode van tien dagen, maar het kan ook om een jaar gaan. Dit gebeurt vaak bij zwarte katten of oude honden die moeilijk geadopteerd worden. Het pleeggezin tekent een contract en verbindt zich ertoe om het dier te verzorgen tot het moment van de adoptie.”

Niet zomaar iedereen komt in aanmerking om pleeggezin te worden. Béline is zeer voorzichtig met mensen aan wie ze de dieren wil toevertrouwen. “Als iemand zich aanmeldt als gastgezin, dan brengen we altijd een bezoekje”, luidt het. “We controleren of mensen een tuin met een omheining hebben. Dat is een van onze voorwaarden om bepaalde honden op te vangen. Als ze bijvoorbeeld in een appartement wonen, dan kunnen we hen geen hond geven die erg speels is en veel beweging nodig heeft. Als er kinderen zijn, dan is een wilde hond ook geen goed idee. We zoeken voor elk dier het juiste pleeggezin.”

Béline Pets and Hope richt zich vooral op de opvang van honden en katten, maar ook andere dieren zijn er welkom. “Af en toe hebben we ook geiten. We proberen dan een wei te vinden waarop ze terechtkunnen”.

Volledig scherm Béline trof bij de overstromingen veel zwerfkatten aan. © RV

Soms nemen mensen zelf contact op met Béline om te vragen of ze voor hun dier een nieuwe thuis kan vinden. Ook kijkt ze rond op sociale media, waar ze soms berichten leest van mensen die van hun dier af willen. “Daarnaast ga ik vaak naar verschillende plekken in België om verwaarloosde dieren op te halen. Mensen willen soms niet de moeite nemen om ze naar een vzw of een asiel te brengen.”

De vereniging krijgt geen subsidies. Béline kan vooral via donaties haar werk voortzetten. Dankzij de jonge vrouw hebben in totaal al driehonderd dieren een nieuwe thuis gekregen. “Mijn doel is echt om dierenlevens te redden”, aldus Béline. “Voor mij is het normaal werk en een passie. Ik beschouw mezelf zeker niet als een heldin.”

Volledig scherm Ook geiten zijn welkom bij Béline. © RV

