"Hartaanval? En dat net in politiekantoor?" Familie stelt zich vragen nadat twintiger overlijdt na arrestatie

ONZE OPINIE. Vlaanderen kan nog iets leren van Wallonië

5:01 In Barcelona heeft een ondernemer samen met een ziekenhuis en een ngo midden december een feest georganiseerd met een kleine vijfhonderd mensen. Aan de ingang werden alle bezoekers getest op corona met een sneltest. Wie negatief testte, kon binnen naar hartenlust zingen en feesten. Weliswaar met mondmasker en in een goed geventileerde zaal, maar toch: alle aanwezigen konden heel even die vermaledijde corona-crisis uit hun lijf dansen. In de dagen en weken na het feest werden ze medisch opgevolgd en bleken ze niet besmet. Experiment geslaagd.