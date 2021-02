Hardnekkige stalker uit Hasselt veroordeeld tot 24 maanden celstraf

Experten vrezen dat 70 procent van bevolking vaccineren onvoldoen­de is

13:06 Het doel van de vaccinatiecampagne is om minstens 70 procent van de Belgische bevolking in te enten. Dit om groepsimmuniteit te verkrijgen. Maar volgens experten zal een vaccinatiegraad van 7 op de 10 onvoldoende zijn om het virus te bedwingen. Volgens hen moet die opgetrokken worden tot 80 of zelfs 90 procent.