Harde beelden tonen mesaanval op ambulancier nabij Charleroi: “Fysiek en mentaal zit ik aan de grond”

VideoEen ambulancier is vorige week aangevallen met een mes in een dorp nabij Charleroi. De daders zijn een man en zijn minderjarige zoon, meldt RTL Info. De nieuwssite kreeg beelden van het incident in handen. Het slachtoffer liep geen steekwonden op, maar is nog steeds in shock.

Vincent is drie weken werkonbekwaam, vertelt zijn baas. “Hij is in shock. Zijn echtgenote, die de ziekenwagen bestuurde, is ook erg aangedaan”, zegt het hoofd van R-Medic. Vorige week donderdag omstreeks 14.30 uur sloegen de stoppen door bij een bestuurder en diens minderjarige zoon in het dorpje Roux, meldt RTL Info.

Ongeduldige bestuurder

Het slachtoffer geeft in de Franstalige krant zijn versie van de feiten. “Ik parkeerde in het midden van de straat omdat er links of rechts geen plaats was”, begint Vincent zijn verhaal. De ambulancier zette zijn blauwe zwaailichten aan en ondertussen was een wagen na hem gearriveerd. “De chauffeur liet duidelijk merken dat ik hem stoorde.”

De ambulancemedewerker laadde een patiënt in en vertrok opnieuw. Maar nog geen drie meter verder werd Vincent door de ongeduldige bestuurder de pas afgesneden. Een man stapte uit de wagen en snelde richting de ziekenwagen. Vincent werd naar eigen zeggen uit het voertuig gesleurd en tegen de grond gewerkt. “Ik werd over het hele lichaam geslagen”, vertelt hij. “Ik ben in foetushouding gaan liggen om te voorkomen dat vitale organen zouden geraakt worden.” Het geval van agressie werd gefilmd, maar door wie is niet duidelijk.

Quote Ze stonden met een mes voor mij. Dit is duidelijk poging tot moord. Ambulancier Vincent

Vader en zoon

In de video is te zien dat een van de daders herhaaldelijk met een mes uithaalt. De ambulancier liep geen steekwonden op, maar kreeg wel verscheidene rake klappen. “Fysiek en mentaal ben ik gebroken", vertelt Vincent. “Ze stonden met een mes voor mij. Dit is duidelijk poging tot moord. Het voelt alsof ik veel geluk heb gehad.”

De daders werden van hun vrijheid beroofd, weet RTL Info. Volgens de politie van Charleroi gaat het om een vader en diens minderjarige zoon. Ze worden verdacht van mishandeling en belemmering van het verkeer. “Het parket is op de hoogte gebracht van de feiten”, aldus nog de lokale politie.

Komt vaak voor

Belgische hulpverleners krijgen vaak te maken met geweld en agressie. Een online bevraging van Vias Institute bij 836 personen bracht in maart nog aan het licht dat de helft van de hulpverleners (zoals brandweer en ambulanciers) vorig jaar het slachtoffer van fysieke agressie is geworden. Het ging dan over duwen, slaan of schoppen, gooien met/vernielen van voorwerpen en het fysiek hinderen van iemand. In de meeste gevallen ging het om de patiënt die agressief werd.

Lees ook:

Volledig scherm Ambulancier met mes aangevallen in Charleroi. © RTL Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.