Hard drugs op zak? Dan riskeer je binnenkort een boete van 1.000 euro, aldus minister van Justitie Van Quickenborne

WEERBE­RICHT. Sneeuw op komst na weekend vol brede opklarin­gen en intense neerslag

We hebben er een tijdje moeten op wachten, maar de kansen op sneeuw groeien na het weekend. Van vrijdag tot zondag blijft het weer nog wisselvallig met brede opklaringen en intense neerslag. Maar vanaf maandag kunnen we (smeltende) sneeuw verwachten. Voor echte winterpret trek je het best naar de Ardennen, waar voldoende sneeuw zal zijn die enkele dagen blijft liggen.

13 januari