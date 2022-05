Hannes Anaf: "Wat zit CD&V nog in Vlaamse regering te doen?"

Vlaams oppositielid Hannes Anaf (Vooruit) heeft dinsdag in de commissie Welzijn forse kritiek gegeven op regeringspartij CD&V. Die partij wil de discussie over de indexering van het Groeipakket doorschuiven naar de begrotingsbesprekingen in september. Een resolutie van Vooruit en Groen werd dinsdag zonder veel discussie weggestemd. "Wat zitten we nog in dit parlement te doen, maar vooral wat zit de CD&V nog in de Vlaamse regering te doen als zelfs hun allergrootste prioriteit geen inhoudelijke discussie waard is?”