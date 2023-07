Handig, die filemeldingen? Toch houdt 1 op de 3 vakantiegangers er geen rekening mee

Politiek Sociale huurwoning wordt 72 euro per jaar duurder: “Alweer een middelvin­ger van de minister van Wonen naar sociale huurders”

Opschudding in de sociale woningmarkt: de Vlaamse regering trekt de sociale woonprijzen gelijk. 13.000 sociale huurders die een privé-woning huren, betalen binnenkort vijftig euro per maand minder. Omgekeerd betalen 150.000 sociale huurders die in een huis van de woonmaatschappij zelf zitten, binnenkort zes euro per maand extra. “We hebben gezocht naar een beter evenwicht”