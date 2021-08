Handenvol geld voor een duimpje: zoveel geven onze politici uit aan Facebook en Instagram

Leuven Onderzoek leidt naar internatio­na­le organisa­tie die gestolen voertuigen verscheept naar Afrika: acht aanhoudin­gen, 47 auto’s teruggevon­den

24 augustus De federale gerechtelijke politie van Leuven heeft, in samenwerking met de federale gerechtelijke en gespecialiseerde politie-eenheden en de Nederlandse politiediensten, acht aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een internationale organisatie die gestolen voertuigen verscheept naar Afrika. Het onderzoek startte in juni 2020 naar aanleiding van verschillende ‘keyless’ diefstallen in Aarschot en Kortenberg. Het merendeel van de voertuigen werd gestolen in België en Nederland.