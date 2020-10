Handelssector slaat noodkreet: “Het water staat aan onze lippen, overheid moet mee pompen of we verzuipen”

Niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten, alsook niet-medische contactberoepen waaronder kappers: het is één van de strengere maatregelen die maandag 3 november ingaan. Maatregelen waar niet iedereen tevreden mee is, zelfs al swingen de coronacijfers de pan uit.

Ondernemersnetwerk Unizo betreurt het sluiten van de niet-essentiële winkels alvast. “Diezelfde ondernemers die tijdens de eerste lockdown zo zwaar getroffen waren, worden nu opnieuw getroffen”, zo reageert Danny Van Assche van Unizo bij VTM NIEUWS. “Er is intussen wel heel veel geïnvesteerd in veiligheid. Where did it go wrong”, vraagt Van Assche zich af. “De verliezen blijven zich opstapelen, en nu komt er opnieuw een sluiting. Met welke steunmaatregelen dan ook, dit maak je niet goed." Een lichtpunt voor Unizo is de mogelijkheid om een afhaaldienst te organiseren, iets wat in de eerste lockdown niet was toegestaan. “We kunnen alleen maar oproepen om in de buurt te kopen, online of via afhaling. Als u wil dat er nog een commercieel hart blijft in uw gemeente, mag u de zelfstandige ondernemers niet vergeten”, besluit Van Assche.

Mode Unie treedt hem bij. “Als er geen extra steunmaatregelen komen, dreigt een ongeziene golf van faillissementen en jobverlies. De overheid moet mee pompen of we verzuipen”, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Volgens Mode Unie is de sector nog niet uit het diepe dal geklommen na de lockdown in het voorjaar, maar wordt ze nu opnieuw regelrecht de put in geduwd. De meeste modewinkels zitten volgens de sector met een grote voorraad aan winterkledij, en die wordt in het lenteseizoen niet meer verkocht. Daarnaast is de verkoop sinds de sluiting van horeca in sommige winkels tot wel 75 procent teruggevallen.

Quote Onderne­mers zijn de longen van heel wat steden en gemeenten en dragen bij tot het succes van elke lokale gemeen­schap Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie

“Ondanks dit zwaar omzetverlies konden modewinkels niet op bijkomende steunmaatregelen rekenen. We hopen dan ook dat de modesector, omwille van het blijven liggen van gigantische voorraden, erkend wordt als zwaar getroffen sector en dat zoals aangekondigd gekeken zal worden om extra steunmaatregelen te voorzien. Zo niet, gaan we een bijzonder donkere tijd tegemoet met een golf van faillissementen en jobverlies tot gevolg”, stelt Delanghe.

Naast bijkomende steunmaatregelen vraagt de modesector ook dat de overheid actief bijdraagt aan het verder bewust maken van consumenten dat lokaal en Belgisch shoppen meer dan ooit noodzakelijk is. “Ondernemers zijn de longen van heel wat steden en gemeenten en dragen bij tot het succes van elke lokale gemeenschap. De mogelijkheid die gegeven wordt om bestellingen op te halen in de winkel is een eerste stap”, besluit Delanghe.

Winkels vrezen omzetverlies van 4 miljard euro: “Een catastrofe”

Volgens Comeos brengt de sluiting van de niet-essentiële winkels een verlies van meer dan 100 miljoen euro omzet per dag met zich mee. Zes weken sluiting, dus 4 miljard euro omzet is gehypothekeerd, vreest de sectororganisatie van de handel en diensten. “Een catastrofe”, aldus CEO Dominique Michel. Hij vraagt eveneens een uitgebreid steunpakket. “We hebben begrip voor de beslissing want de volksgezondheid gaat boven alles, maar dit is opnieuw een enorme klap voor de sector die het al zeer moeilijk heeft”, zegt Dominique Michel in een persbericht. De sector wijst erop dat de non-foodwinkelsector goed is voor meer dan 250.000 werknemers. Duizenden jobs komen in gevaar, klinkt het.

De sectorfederatie vraagt daarom een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdrage voor het derde kwartaal. Ook moet er naar analogie met Frankrijk een tussenkomst in de huurkosten komen. En Comeos vraagt een stopzetting van alle taksen die winkels moeten betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkingtaksen of taksen op lichtreclame. “Het kan niet dat de overheid de winkels sluit en tegelijk taksen blijft innen.”

Quote Het is een catastrofe, we gaan per dag 100 miljoen euro verliezen. Tot begin december is dat 4 miljard euro CEO van Comeos Dominique Michel

“Het is een catastrofe, we gaan per dag 100 miljoen euro verliezen. Tot begin december is dat 4 miljard euro. Dat zijn ook 250.000 banen die stopgezet worden in onze sector. We vragen een heel sterk steunpakket van de regering”, vatte CEO Dominique Michel samen voor de VRT-camera. Comeos is wel tevreden dat ‘click & collect’, online bestellen en veilig ophalen bij de winkel, toegestaan is.

VBO: “Begrip voor maatregelen, maar nood aan marshallplan voor bedrijven”

Gelijkgezinde stemmen bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. Er is begrip voor de maatregelen maar het VBO dringt wel aan op een ‘marshallplan’ voor de bedrijven, om zo “tienduizenden faillissementen te vermijden”. Dat zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

NSZ: “Red de kleinhandel en koop lokaal”

Ook et Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vraagt dat er nieuwe, uniforme steunmaatregelen over het hele land komen. “Wij ijveren er ook voor dat take-away massaal wordt doorgetrokken naar niet-essentiële zaken en dat sectoren zo veel als mogelijk werken op afspraak. Wij roepen op om de kleinhandel te redden en lokaal te kopen”, aldus voorzitter Christine Mattheeuws.

Het NSZ heeft begrip voor de strenge maatregelen, maar benadrukt dat de helft van de kleinhandelaars nu weinig tot geen reserves heeft. Volgens het NSZ moet er een duidelijke lijst komen van wat essentieel is en wat niet. “Dat begrip is tijdens de coronacrisis ook geëvolueerd. Mensen hebben niet alleen voeding nodig voor het lichaam, maar ook voor de geest. Daar moet op ingespeeld worden, want mensen gaan dat niet blijven volhouden”, aldus Christine Mattheeuws.

Heel wat kmo’s hebben de voorbije maanden al harde klappen gekregen. Het NSZ wil hen daarom bijstaan om deze pijnpunten in kaart te brengen en samen aan te pakken, omdat anders een ongezien financieel bloedbad volgt. “Wij roepen, naast een hoogdringende en uniforme aanpak in steunmaatregelen, daarom de overheid op om zo snel mogelijk te investeren in bedrijfsadviseurs om bedrijven mee uit het coronamoeras te kunnen trekken. Want dit virus zorgt voor een ongeziene schokgolf voor iedereen en we moeten er snel, efficiënt en onderbouwd kunnen op reageren eens deze nieuwe verstrengingen achter de rug zijn