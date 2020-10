Handelssector krijgt tweede mokerslag te verwerken: “Mensen zijn radeloos”

Black Friday: een maand vroeger dan voorzien. In de getroffen sectoren spreken ze - begrijpelijk - over de verplichte sluiting in andere bewoordingen dan “maatregelen van de laatste kans”. Het wordt opnieuw een tocht door de woestijn. Even terugflitsen naar eind april, toen de Nationale Bank cijfers publiceerde over het verlies in non-voedingssector die acht weken dicht bleef in de eerste lockdown. De omzet ging toen -82%. Handelsfederatie Comeos gaat nu uit van 4 miljard euro. Een verlies van 100 miljoen euro per dag. “Een catastrofe”, zegt CEO Dominique Michel. “De volksgezondheid gaat boven alles, maar dit is opnieuw een enorme klap voor de sector die het al zeer moeilijk heeft en meer dan 250.000 mensen aan het werk stelt.”