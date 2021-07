Handelsfederatie Comeos biedt slachtoffers wateroverlast kortingen aan

Leonardtun­nel volledig afgesloten door ongeval met vrachtwa­gen: in beide richtingen kilometer file

7:29 De Leonardtunnel nabij Tervuren is vanochtend afgesloten in beide richtingen door een ongeval met een vrachtwagen op de binnenring, in de richting van Waterloo. Dat zal nog geruime tijd zo blijven, deelt het Vlaams Verkeerscentrum mee. Er staat al een kilometer file in beide richtingen.