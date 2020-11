Handelaars: "Verkoop van vuurwerk niet verboden"

Het ministerieel besluit met de recentste coronamaatregelen, dat zondag werd gepubliceerd in het Staatsblad, stelt geen verbod in op de verkoop van vuurwerk. Dat zeggen handelaars uit de vuurwerksector.

Het ministerieel besluit heeft het alleen over een verbod op het gebruik van een reeks "pyrotechnische artikelen". Het gaat om vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4, en van de categorieën P1 en P2, net als vuurwerk "voor theatergebruik" van de categorieën T1 en T2. Daarnaast is het verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken. Het vuurwerk is zowel op privaat domein als in de openbare ruimte verboden. Alleen het kleinere F1-vuurwerk - het zogenaamde schertsvuurwerk - mag wel nog gebruikt worden.

Na het Overlegcomité vrijdag was aangekondigd dat er een algemeen verbod zou komen op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Maar dat verkoopverbod staat volgens de sector dus niet in het ministerieel besluit.

Illegaal circuit

"Dat is een anomalie die ik niet goed begrijp", zegt Christophe Byl, zaakvoerder van CBF Pyrotechnics in Geraardsbergen, dat vuurwerkshows verzorgt. "Eerst was ook de verkoop verboden en nu is dat plots weg. Waarschijnlijk hebben ze bedacht dat als ze het gaan verbieden, dat ze dan ook moeten compenseren. Dat lijkt de evidentie zelf. Als je de verkoop aan banden legt, dan ontstaat er ook sowieso een illegaal circuit."

Het kleinere F1-vuurwerk mag wel nog gebruikt worden. "Wij merken dat 80 procent F1-vuurwerk vraagt, aangevuld met wat fonteintjes. Dat zal dus uitverkocht geraken, maar het ligt nog massaal in magazijnen in Duitsland. Er is momenteel heel weinig vraag naar knalvuurwerk, ook niet bij Nederlandse klanten", zegt Stefan Vranckx, zaakvoerder van Zena Beringen en XL Vuurwerk. "We zijn al blij dat we mogen verkopen en op F1-pakketten kunnen concentreren, want het vuurwerkverbod gaat heel veel mensen afschrikken. De grenswinkels gaan er wel voordeel uithalen, maar vanaf 15 december is er ook een vervoersverbod voor Nederlanders.”