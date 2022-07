Handelaars tevreden over eerste dag zomersolden

“Vanochtend al kwam er veel volk opdagen en het aantal shoppers nam doorheen de dag toe, zonder dat het tot een overrompeling kwam. Het weer was natuurlijk ideaal: het is overwegend droog gebleven en aangenaam warm. Kortom: onze handelaars zijn heel tevreden”, zegt fashionmanager Kathy Bergen van Comeos.

“Als we kijken naar de volledige periode januari-juni zitten we weer op het niveau van 2019, pre-corona dus. Dat is positief en we hebben ook in ons consumentenonderzoek vorige maand gezien dat de klant de weg opnieuw gevonden heeft naar de fysieke winkel. We hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt”, aldus Bergen.

Kans

“Veel gezinnen verwachten dat de prijsstijgingen zullen aanhouden na de solden en zij willen hun kans niet verkijken”, aldus het NSZ. “Afwachten doen ze niet want de keuze is nu nog erg groot. Veel klanten geven aan nog snel iets te willen kopen voor ze op reis, naar een festival of naar een familiefeest gaan. Dat doen ze graag in de winkel zelf, want een fysiek winkelbezoek blijft aan populariteit winnen na enkele moeilijke coronajaren.”

Komend weekend kondigt zich alvast veelbelovend aan voor de handelaars. “Zondag zullen veel winkels open zijn, want het is de eerste zondag van de maand. Een ideale timing om koopjes te doen in de winkelstraten en shoppingcentra”, aldus Bergen. Ook het NSZ verwacht een drukke zaterdag en koopzondag.