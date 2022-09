Handboeien bij minderjarigen voortaan beperkt tot strikt noodzakelijke situaties

CD&V-parlements­lid over regerings­cri­sis: "Tsjeven zijn niet geplooid en zullen niet plooien"

CD&V lijkt niet van plan veel water bij de wijn te doen bij de Vlaamse onderhandelingen over het Groeipakket, het grote knelpunt in de Vlaamse begrotingsbesprekingen. Volgens CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne hebben N-VA en Open Vld zich volledig verkeken op de houding van CD&V. "De andere partijen hebben onze rechtlijnigheid onderschat, geloofden dat we gingen plooien. Maar neen. De tsjeven zijn niet geplooid. En we zullen ook niet plooien", zo schrijft Bothuyne op zijn Facebook-pagina.

27 september